Херсонські патрульні з початку року склали 1 009 протоколів на нетверезих водіїв

Станом на 8 серпня херсонські патрульні склали 1 009 протоколів за ст. 130 (Керування у стані сп’янінні) КУпАП на нетверезих водіїв.

З них: ч. 1 (Керування у стані сп’янінні) – 959, ч. 2 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) – 35, ч. 3 (Третє і подальші протягом року керування у стані сп’яніння) – 9, ч. 4 (Вживання алкоголю до проведення огляду) – 6.

З початку року суд позбавив права керування та наклав штраф на 194 водіїв. Ще 12 сплатили тільки штраф.

35 проваджень закрито за відсутністю складу правопорушення. 131 – через закінчення терміну розгляду.

Лише за поточний місяць інспектори уже склали 42 протоколи на нетверезих водіїв. За минулі вихідні – 27.

Патрульна поліція Херсона наголошує: випив – не сідай за кермо!