В Херсоні до 19 серпня буде затверджений план заходів із підготовки та святкування Дня міста

У міській раді створено оргкомітет з підготовки та святкування 239-річчя заснування міста Херсона. Очолює його міський голова Володимир Миколаєнко, заступниками визначено в.о. керуючого справами виконавчого комітету міськради Катерину Гандзюк та першого заступника міського голови Ігоря Козакова. Окрім них, до оргкомітету увійшли керівник Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості Любов Окатова, голова Центру живої історії та реконструкції "Олешшя" Павло Білецький, директор Херсонського училища культури Михайло Варгун, декан факультету культури і мистецтва Херсонського державного університету Микола Левченко та інші.

Згідно з розпорядженням міського голови до 19 серпня члени оргкомітету мають розробити та подати до затвердження план заходів із підготовки та святкування Дня міста, а після – забезпечити їхній систематичний моніторинг.

Херсонська міськрада