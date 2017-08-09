В Херсоні покажуть історико-пригодницьку драму «Червоний» – про воїна УПА, який потрапив в концтабір ГУЛАГу

24 серпня, на День Незалежності України, в національний прокат виходить новий український художній фільм – гостросюжетна історична драма «Червоний». Основою фільму став роман-бестселлер Андрія Кокотюхи. Режисер – Заза Буадзе. У головній ролі – Микола Береза. За жанром «Червоний» – історико-пригодницька драма. Герой фільму, воїн УПА Данило Червоний, потрапляє в концтабір ГУЛАГу. Разом з іншими українцями він не готовий миритися зі звичаями тоталітарного режиму. Тому українці під його приводом кидають виклик кримінальникам та керівництву табору, піднімають збройне повстання й здобувають свободу.

Національний прокат стрічки триватиме до 24 вересня.

Херсонці матимуть змогу переглянути драму в ККЗ «Ювілейний» з 24 по 30 серпня, сеанси о 14:30 та 20:20.

Херсонська ОДА

