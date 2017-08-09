В День Независимости херсонцы проведут флэшмоб в веночках на установление рекорда Украины

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23 августа к 26-й годовщине Независимости во дворе Областного центра народного творчества пройдет «Херсонская толока» с участием мастеров традиционных видов ремесел и любительских коллективов области. Как сообщает облуправление культуры, начало в 10:00. В программе – работа творческих арт-площадок, выступления фольклорных и обрядовых коллективов, совместный перфоманс «Плетение обжиночного Дидуха», мастер-классы по декоративной росписи, лозоплетению, вышивке, гончарству, приготовление совместного обеда и угощение участников толоки и гостей мероприятия. 

В 16:30 на пл. Свободы начнутся торжества и праздничный концерт с участием любительских коллективов области.

Также будет работать выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. 

В рамках мероприятия проведут флешмоб в веночках на установление рекорда Украины и конкурс караваев «Таврийский каравай – прославляет родной край».

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