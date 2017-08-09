Херсон — самый некомфортный для жизни город в Украине

Издание "Фокус" выяснило, насколько комфортны для жизни главные города страны. По мнению журналистов издания, комфортность жизни в городе складывается из совокупности нескольких факторов. Первый из них — экономическое благополучие. Не менее важна удовлетворённость жителей состоянием коммунального хозяйства — водоснабжением, канализацией, тротуарами, вывозом мусора, муниципальным транспортом, детскими садами и школами и т. д. Помимо этого, учитывается безопасность жизни и экологическую обстановку.

Так, 1-е место по комфортности, по версии "Фокус" заняла столица Украины – Киев.

В частности, Киев имеет такие достоинства: высокие зарплаты, легко найти работу, большое число междугородних сообщений. Недостатки столицы – это высокие цены и дорогое жильё.

На 2-м месте рейтинга Львов, замыкает тройку лидеров комфортных украинских городов – Луцк.

Всего журналисты "Фокуса" проанализировали 22 города. Самое печальное в том, что на последнем месте стоит Херсон.

Наши достоинства:

– дешевое жилье

– близость моря

Наши недостатки:

– низкие зарплаты

– плохо развитый междугородний транспорт

– очень плохое качество муниципальных услуг

"Херсонцы считают условия жизни в городе откровенно неважными. Индекс удовлетворённости качеством 22 сфер и услуг, который вычислили в рамках муниципального опроса, здесь составляет всего 2,7 балла по пятибалльной шкале. Это самый плохой результат среди областных центров страны", – пишет идание.

Наихудшие оценки херсонцы, в частности, поставили учебным заведениям, водоснабжению, состоянию придомовых территорий, сфере торговли, учреждениям культуры, городскому освещению, медицине.

О благосостоянии региона красноречиво свидетельствует то, что Херсонщина, по словам вице-премьера Павла Розенко, входит в тройку лидеров по числу заявлений относительно субсидий на оплату коммунальных услуг.

По данным муниципального опроса, только 6% херсонцев ощущают себя в полной безопасности на улицах города после наступления темноты. По данным Нацполиции, преступность в регионе одна из самых высоких по стране.

Из достоинств города можно назвать идеальные условия для занятий водными видами спорта, близость моря и биосферного заповедника "Аскания-Нова".

По материалам: Буква