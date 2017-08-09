В Херсоне может повыситься цена на проезд не только в маршрутках, но и на теплоходах на дачи

Во вторник, 8 августа, на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства, торговли, туризма, транспорта, дорожной инфраструктуры и связи, рекламы и сферы услуг Херсонского горсовета всех присутствующих огорошил начальник отдела транспорта гортрансуправления Вячеслав Никитенков. Он заявил, что если члены исполкома проголосуют, то уже со следующей среды стоимость одной поездки на теплоходе на дачи херсонцам обойдется на 9 грн дороже. Сейчас билет стоит 22 грн, а на следующей неделе цена может подскочить до 31-ой грн. Никитенков отметил, что решение взято не с потолка.

Институт судебных экспертиз сделал соответствующее заключение.

Депутаты отрицательно отнеслись к вопросу поднятия стоимости проезда. Особенно на фоне того, что вчера Херсонский городской суд признал решение горсовета по отмене решения исполкома о повышении платы за проезд незаконным и его отменил. И перед херсонцами маячит серьёзная перспектива ездить в маршрутках не за 3, а за 5 грн.

Депутат Алла Беличенко сказала, что Херсон ждет социальный взрыв.

По материалам: Буква