77-річний херсонець, який приїхав у Берислав до родичів, вкрав із авто барсетку

Жертвою злочину став 47-річний житель міста Берислава. Чоловік розповів поліцейським, що вранці залишив свій автомобіль з напіввідчиненим вікном біля магазину. Поки він робив покупки, невідомий через вікно вкрав барсетку, у якій знаходились гроші, документи та банківські картки. Дільничні офіцери поліції встановили свідків. Люди бачили поблизу автомобіля літнього чоловіка та описали його прикмети. Камери зовнішнього відеоспостереження зафіксували невідомого літнього чоловіка з барсеткою в руках.

"Упродовж кількох годин ми встановили особу підозрюваного. Ним виявився 77-річний житель Херсона, який приїхав у Берислав до родичів. У чоловіка вилучили гроші потерпілого, – повідомив начальник Бериславського відділу поліції Олексій Войчек. – Також зловмисник показав сміттєвий бак, у який викинув барсетку та документи водія".

Пенсіонер раніше не притягався до кримінальної відповідальності, причину свого вчинку пояснив тяжким матеріальним становищем.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України "Крадіжка" (карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 80 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 3 років).

Бериславський відділ поліції ГУНП в Херсонській області