В военных частях Херсонщины – 4 капеллана

В воинских частях Херсонской области официально утверждены должности капелланов, сообщил главный капеллан Херсонской епархии УПЦ (КП) Игорь Семенихин. Около 2-х месяцев 4 капеллана несут священническую службу в в/ч ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. С сентября будет введена еще одна должность, на которую уже есть кандидатура. Семенихин рассказал, что капелланы «с контрактниками и пограничниками ведут разговоры по противодействию коррупции, мотивируют военных – служба не ради материальных благ, а ради мира».

Джерело: Український південь