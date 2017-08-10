Херсонец на стене Генической больницы установил благодарственную доску за спасение дочери

В июля 8-летняя херсонка, отдыхая на Арабатской стрелке, получила травму голову с перелом костей основания свода черепа и была доставлена в реанимационное отделение Генической райбольницы. Девочка находилась в крайне тяжелом состоянии, фактически на грани смерти. Местные медики спасли ребенка. В знак благодарности за спасение дочери, отец обратился с просьбой повесить на стенах больницы благодарственную доску. Ее разместили при входе в приемное отделение Генической райбольницы.

Источник: Новый Визит