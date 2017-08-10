Херсон – в тройке лидеров Украины по числу ищущих работу

Posted on by

Самыми активными  в Украине сейчас являются работодатели Киева, Днепра, Одессы, Хмельницкого и Ивано-Франковска. Чаще всего работу ищут жители Киева, Херсона и Ивано-Франковска. Об этом сообщила ведущий специалист экспертно-аналитического центра «HeadHunter Украина» Екатерина Криворученко. По ее словам, по сравнению с 2016 годом уровень конкуренции  в стране снизился: «В 2016 году на одну вакантную должность претендовало 4 соискателя, в 2017-ом – уже 3». 

Криворученко сообщила: «Самыми динамичными профессиональными сферами по количеству резюме в I полугодия этого года являются сфера гостеприимства (отели, рестораны, базы отдыха), агропромышленный сектор, административный персонал, рабочий персонал и начало карьеры».

По материалам: ГолосUA

Можливо буде цікаво:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA

*