На Херсонщині триває робота з розбудови інфраструктури КПВВ

В ОДА 9 серпня пройшла нарада з будівництва об’єктів інфраструктури КПВВ та зони сервісного обслуговування на адмінмежі Херсонської області з АР Крим. Проводили її, за участі своїх підпорядкованих підрозділів, заступники голови ОДА Олександр Адамчик та Вадим Чабан, які відповідають за будівельну та оборонну сферу відповідно. На нараді розглядався плану з облаштування КПВВ, прийнятого під час виїзду 27 лютого на них представників Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, Мінінфраструктури та ін.

На сьогодні вже є розпорядження голови ОДА, якими надано дозвіл Українському держпідприємству по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування із земель запасу держвласності для розміщення на КПВВ «Чонгар» та КПВВ «Каланчак» зон сервісного обслуговування громадян, які перетинають адмінмежу.

Проект для визначення меж необхідних земельних ділянок буде підготовлено вже до 16 серпня. Після цього планується видати розпорядження голови ОДА щодо відведення земельних ділянок у постійне користування, що дасть змогу невдовзі розпочати будівництво.

Нагадаємо, що для потреб наших громадян з окупованої території облдержадміністрація за підтримки Кабмін реалізує проект з побудови на адмінмежі з півостровом облаштованих за європейським зразком КПВВ, де будуть центри надання усіх адміністративних послуг та забезпечено комфортний перетин межі.

Херсонська ОДА