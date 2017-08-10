На учебники на украинском языке для первоклассников Херсона нужно 636 тыс. грн

На Херсонщине осталось 26 русскоязычных школ: 13 – в Херсоне, 7 – Геническом, 2 – Нижнесерогозском, по 1 – Каховке, Новой Каховке, Великолепетихском и Новотроицком районах. Как сообщила пресс-служба ОГА, эти школы планируют принять на обучение с 1 сентября 1614 первоклассников. Их нужно обеспечить учебниками. В Херсоне нужно около 1000 комплектов, а для Генического района – почти 300. Сформировали 433 комплекта. Институтом модернизации содержания образования выделены дополнительные учебники из резервного фонда, и до начала нового учебного года в область поступит 500 экземпляров.

В Геническом районе сессия райсовета выделила 198 тыс. грн на приобретение учебников для первых украиноязычных классов, начата подготовка соглашения с издательством «Генезис».

Также Херсонское горуправление образования 7 августа внесло предложения в горсовет о выделении 636 тыс. грн. на приобретение учебников.

По материалам: Гривна. Новый формат