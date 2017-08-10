У 17-річного херсонця патрульні виявили наркотики

8 серпня близько 18:00 на вулиці Маяковського увагу пішого патруля привернув невідомий. Хлопець поводився підозріло, постійно озирався, ховав погляд від інспекторів. Поліцейські його зупинили. Під час спілкування з патрульними молодий чоловік помітно нервував. Інспектори попередили його про проведення поверхневої перевірки. Хлопець раптово зірвався з місця й спробував утекти, однак поліцейські його затримали. У 17-річного херсонця виявили згорток зі значною кількістю речовини рослинного походження, схожої на канабіс. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Хлопця доправили до Херсонського відділення поліції.

Патрульна поліція Херсона