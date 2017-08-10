Чергова ротація нацгвардійців благополучно повернулася до Херсона із зони АТО

8 серпня повернулася чергова ротація вояків військової частини Нацгвардії України, дислокованої в Херсоні. Пізно ввечері 145 військових після чотиримісячного перебування в зоні АТО без особливих пригод повернулися додому. На території частини їх зустрічали заступник директора Департаменту-начальник управління оборонної роботи та організації функціонування пунктів управління Валерій Головко, координатор Херсонського обласного центру військової допомоги Галина Уманець, керівництво, рідні та члени сімей. Зустрічаючі висловили слова подяки та глибокої вдячності за їх героїчну роботу.

Священнослужителі Української православної церкви Київського патріархату о. Ігор та о. Максим провели урочистий молебень з нагоди прибуття військовиків.

Херсонська ОДА