У Херсоні в День незалежності відбудуться змагання з кроссфіту «Ігри Героїв»

24 серпня о 16:00 на пл. Свободи у рамках проекту «Ігри Героїв» відбудуться змагання з кроссфіту. Ігри Героїв – це унікальний проект, аналогів якого на сьогодні немає на території країни. Учасники змагань прагнуть своїм особистим прикладом показати іншим людям з інвалідністю, що їм під силу повернутися до повноцінного життя. Незалежно від обставин, всі люди рівні! Решта – слабкість і відмовки, боротися з якими, повинен кожен з нас. Сила духу незломлених солдат і динаміка проекту в цілому, спрямовані надихнути сотні тисяч людей!

Що таке кроссфіт? – це програма розвитку сили і придбання гарної фізичної форми для простих людей і професійних атлетів з усього світу. Це спеціальна система тренувань і змагальний вид спорту, призначення якого – придбання людиною відмінної Загальної Фізичної Підготовки. З початку кроссфіт був розроблений, як завершений тренувальний комплекс для військ спеціального призначення, поліції і військових в США.

Також 24 серпня змагатись між собою будуть представники різних силових структур півдня України:

– Національної гвардії України

– Прикордонних вiйськ України

– Збройних Сил України

– Національної поліції України

– Служби безпеки України



Головна мета змагань – реабілітація ветеранів АТО, які отримали серйозні травми в зоні бойових дій, а також соціальна адаптація людей з обмеженими можливостями, популяризація спортивного способу життя серед молоді.

Херсонська ОДА