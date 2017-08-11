На Херсонщине после посещения аквапарка юноша попал в больницу

Вчера в Скадовске в аквапарке "Акватория" произошел несчастный случай. По словам очевидцев, молодой человек, который прыгал в бассейн, игнорируя предупреждения охранника о соблюдении правил безопасности, поскользнулся и, ударившись о борт бассейна. Парень потерял сознание и упал в воду. В настоящее время пострадавший находится в Херсонской детской областной клинической больнице. По сообщению врача Константина Ермакова, юношу прооперировали, ему сделана трепанация черепа, удалена гематома и обломки костей черепа.

По материалам: Скадовские новости