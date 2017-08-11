Херсонскькі патрульні склали адмінматеріали на нетверезого водія Lexus

Автомобіль Lexus GX 460 помітили патрульні сьогодні близько 3-ої години ночі на вулиці Кулика. Транспортний засіб стояв із порушенням ПДР. Інспектори вирішили поспілкуватись із водієм. Поліцейські помітили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. У встановленому законом порядку той відмовився проходити огляд на місці. За бажанням водія патрульні доправили його до медичного закладу. Висновок лікаря – громадянин перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. На чоловіка скали адмінматеріали за ст. 122 (Порушення правил зупинки) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Загалом минулої доби інспектори зафіксували 5 випадків керування в нетверезому стані.

Патрульна поліція Херсона