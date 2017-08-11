Херсонські депутати та активісти розкажуть о пикетуванні Держрибагентства

Херсонщина має знати правду про те, хто і чому заважає знищити рибну мафію на Дніпрі. В понеділок, 14 серпня, в Херсонській облраді (кабінет №321) відбудеться брифінг, на якому будуть оприлюднені результати поїздки херсонських депутатів та активістів до Держрибагенства України. Зухвалість та брехня київських чиновників, небажання робити реформи, кришування рибної мафії, про все це буде на брифінгу. На брифінг запрошуються представники громадськості та журналісти. Початок об 11:00.