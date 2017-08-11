В Херсонской области активизировались налоговики-аферисты

В Херсонской области снова начали активно действовать «налоговые» телефонные мошенники. Как они работают? Звонят на мобильные предпринимателям, представляются руководством фискальной службы области и нагло вымогают деньги. Иначе бизнесмена ждут налоговые проверки. Отмечается, что аферисты звонят из исправительной колонии Луганской области. Номер лже-налоговиков: +38 (050)521-83-53. ГУ ГФС в Херсонской области просит предпринимателей, которым был сделан такой звонок, сообщать на сервис «Пульс»: (044)284-00-07 или по телефону: (0552) 42-76-41.