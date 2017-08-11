У пасажирів «Волги» херсонські патрульні виявили речовини, схожі на наркотик

Вчора близько 16:00 патрульні отримали черговий виклик. Заявниця повідомляла, що на вулиці Полковника Кедровського група осіб в припаркованому автомобілі «Волга» відкрито вживають наркотики. Інспектори помітили зазначений транспортний засіб під час руху цією вулицею. За вимогою поліцейських автомобіль зупинився на проспекті 200-річчя Херсона. Патрульні запропонували водію та двом пасажирам – чоловіку та дівчині – вийти. У пасажирів інспектори помітили ознаки наркотичного сп’яніння. Під час поверхневої перевірки в дівчини виявили шприц із речовиною темного кольору, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Також під час огляду транспортного засобу виявили предмет, схожий на пістолет, і пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотик.

Водія, пасажирів та автомобіль доправили до Херсонського відділу поліції. Виявлені речовини вилучили для проведення експертизи.

Патрульна поліція Херсона