В Херсоні патрульні доправили додому пенсіонерку, яка не пам’ятала своєї адреси

Виклик про виявлення загубленої людини отримали патрульні 9 серпня близько 18:00. Заявник повідомляв, що на вулиці Полтавській помітив розгублену жінку похилого віку. Чоловік розпитав знайдену. Пенсіонерка назвала своє ім’я, прізвище та вулицю, на якій мешкає. Небайдужий громадянин відвіз її власним автомобілем вулицю Українську. Однак жінка не впізнала там свого будинку. Тоді чоловік зателефонував на 102. Патрульні опитали знайдену. Вона повідомила, що має сина. Інспектори встановили його адресу та відвезли пенсіонерку до одного з будинків на проспекті Ушакова. В зазначеній квартирі перебувала невістка пенсіонерки. Жінка упізнала свекруху та повідомила, що та губиться вже не вперше.

Патрульна поліція Херсона