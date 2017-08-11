Прикордонники виявили громадянина, який перебуває у розшуку

На Херсонщині та Миколаївщині прикордонники спільно з співробітниками Національної поліції та Державної міграційної служби продовжують спільну профілактичну операцію «Мігрант» з нагляду за дотриманням іноземцями міграційного законодавства. За результатами проведених заходів, у Миколаєві на ринку «Колос», правоохоронці виявили громадянина Грузії з підробленими відмітками у паспортному документі про перетин держаного кордону. В діях іноземця вбачається можливий факт кримінального правопорушення передбаченого статтею 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів». А на одному із ринків в Херсоні, спільна група виявила громадянку Узбекистану, яка перевищила терміни перебування на території України. Іноземку притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 203 КУпАП.

Крім того, в ході проведення операції в населеному пункті Великі Копані оперативні співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління та співробітники Національної поліції виявили та затримали громадянина України, мешканця Кіровоградської області, який перебуває у розшуку за вчинення злочину передбаченого ч.2 ст.125 КК України.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов