На Херсонщині поліцейські виявили розповсюджувача порнографії

Під час моніторингу соціальних мереж працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, обласного главку поліції на одній з персональних сторінок виявили факт розповсюдження фотографій з елементами порнографії. У подальшому оперативники встановили особу власника сторінки. Ним виявився 29-річний житель одного з населених пунктів Каховського району.Чоловік вів сторінку від імені вигаданої дівчини і щодня завантажував нові фото порнографічного характеру. Сторінка була у вільному доступі, в тому числі її переглядали неповнолітні. Щодня на сторінку заходило від 80 до 140 глядачів.

Поліцейські задокументували понад 20 фактів розміщення на сторінці порнографічної продукції.

"Ми встановили, що заборонені порнографічні матеріали чоловік копіював з інших сайтів та розміщував на своїй сторінці для загального огляду", – повідомив заступник начальника відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції в Херсонській області Вадим Десятник.

У помешканні чоловіка поліцейські провели санкціонований обшук, вилучили системний блок та ноутбук. Були проведені комп’ютерно-технічні та мистецькознавча експертизи, які визнали фото порнографією.

Чоловік пояснив, що робив це виключно задля власного задоволення і не знав, що за розміщення порно в соцмережі передбачена кримінальна відповідальність. Порнографічні фото поліцейські видалили з мережі.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1,3 ст.301 Кримінального кодексу України «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів». Чоловіку повідомлено про підозру. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області