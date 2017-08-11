Херсонская областная филармония открывает концертный сезон “Магией Вивальди”

"Магия Вивальди" – так называется серия концертов, которыми Херсонская областная филармония открывает новый 73-й концертный сезон. 6 концертов для двух скрипок исполняют Заслуженный деятель искусств Украины Игор Андриевский, дипломант международного конкурса Нина Сиваченко, лауреат национальных конкурсов камерный окрестр "Гилея". Главный дирижер Владислав Белявский. Открытие концертного сезона состоится 22 августа в большом зале Херсонского музыкального училища. Начало в 18:00.

По материалам: Буква