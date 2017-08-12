З початку року херсонські прикордонники виявили на адмінмежі 12 підроблених та 208 недійсних документів

Протягом цього тижня в КП «Чонгар» херсонські прикордонники двічі виявляли громадян України з частково підробленими паспортними документами. В обох випадках, військовослужбовці встановили факти переклейки першого вікового фото в паспортах громадян, які прямували з материкової частини України. По даним фактам прикордонники склали протоколи адміністративного правопорушення та передали громадян представникам Національної поліції для встановлення всіх обставин та прийняття правового рішення. Загалом, з початку року прикордонники виявили в контрольних пунктах на адміністративній межі 12 підроблених та 208 недійсних документів.

Держприкордонслужба України