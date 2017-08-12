В зоне проведения АТО скончался боец из Херсонской области

"Печальное известие пришло из зоны АТО. У Волновахи (Донецкая область) от острой сердечно-сосудистой недостаточности 11 августа умер наш земляк Василий Артамкин, который 31 марта нынешнего года в военном звании сержанта был призван на службу по контракту на должность механика-водителя гаубичного самоходно- артиллерийского взвода", – об этом пишет в Facebook жительница Новой Каховки Ирена Лепень. С 6 июня Василий Артамкин принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей в составе воинской части А 0666. Новокаховчане хорошо знали Василия Артамкина.

Он родился в Новой Каховке, работал в Госавтоинспекции. "5 сентября Василию Леонидовичу исполнилось бы 55 лет. Пусть земля будет ему пухом! Герои не умирают!", – отмечает Ирена Лепень.

Она добавляет, что прощание с защитником Украины состоится 14 августа в 11:00 в Новой Каховке на пр. Победы, 8.

По материалам: Буква