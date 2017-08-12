На Херсонщині з’явились біг-борди зі зверненням до кримчан

На Херсонщині вздовж магістралей, що ведуть до АР Крим, з’явились біг-борди зі зверненням до кримчан. Плакати зображують позитивне ставлення українців до кримчан-патріотів, всесвітньо відомих своїх співвітчизників – боксера Олександра Усика та співачки Джамали, життя яких невід’ємно пов’язане із Кримом. Також, мешканцям півострова пропонують замислитись над своїм теперішнім становищем, визначитись у своїх прагненнях та громадянській позиції, додати віри у жовто-блакитне майбутнє, переживши триколорне лихо.

Аналогічного змісту листівки можливо побачити у людних місцях Херсона, Генічеська, Каланчака та Чаплинки, на вокзалах та зупинках громадського транспорту.

Джерело: ПІК