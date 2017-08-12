В Херсонской области началось вещание крымской радиостанции «Хаят»

В Херсонской области, которая граничит с аннексированным Крымом, началось вещание новой крымской радиостанции «Хаят», сообщил 11 августа член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский. По его словам, в течение последнего года Национальный совет о вопросам телевидения и радиовещания и Министерство информационной политики Украины «дали жизнь двум новым крымским радиостанциям – Радио «Хаят» и Радио Крым.Реалии, а также обеспечили возвращение в эфир радиостанции «Meydan» в Геническе и на Чонгаре».

«Каждая радиостанция выигрывала конкурсы на свободные радиочастоты в Херсонской области и становилась лицензиатом Национального совета. Наконец, Радио «Хаят» вышло в эфир в Васильевке, на частоте 103.5 МГц. Следующими должны выйти в эфир «Радио Крым.Реалии» – с Чонгара, на 105.9 МГц», – сообщил в Фейсбуке Сергей Костинский.

Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания высказал надежду на то, что новые радиостанции будут подаваться на новые конкурсы с целью вещания на юге Херсонщины и на территорию Крыма.

17 марта состоялось торжественное открытие телерадиовышки в поселке Чонгар неподалеку от админграницы с Крымом. Ее установили для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций на территорию аннексированного Россией полуострова.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины 27 июля назвал пять украинских телеканалов, которые победили в конкурсе и вскоре начнут эфирное вещание на аннексированный Крым. Ими стали: UA:Крим (НОТУ), Черноморская телерадиокомпания, ICTV, «5 канал» и «Прямий» (Тонис). Аудиторию телеканалов составят более 200 тысяч крымчан.

В Национальном совете Украины по телевидению и радиовещанию разработали проект стратегии развития телерадиовещания на территории Херсонской области и организации вещания на территорию аннексированного Крыма. Цель стратегии – увеличить уровень покрытия территории Херсонской области аналоговым и цифровым эфирным вещанием, а также исключить прием аналогового и цифрового эфирного вещания с аннексированной территории в южных районах материковой части Украины.

По материалам: Крым.Реалии