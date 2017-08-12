ДТП на Херсонщине: 4 погибших, включая 8-летнего ребенка

Сегодня на автомобильной трассе Олешки – Голая Пристань произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. На объездной дороге Олешек столкнулись внедорожник «Тойота Лендкрузер-200» и легковой автомобиль «Пежо-207». Полицейские предварительно установили, что 32-летний водитель автомобиля «Пежо» выехал на встречную полосу для совершения обгона. Однако не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с «Тойотой», двигавшейся навстречу.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров «Пежо», среди которых 8-летний мальчик, от полученных травм погибли. В Олешковскую районную больницу в тяжелом состоянии были госпитализированы 40-летний водитель «Тойоты» и два пассажира.

Полиция просит свидетелей ДТП позвонить по телефону (066) 33-28-885 (следователь Виталий Девятов) или «102». Анонимность гарантируется, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.