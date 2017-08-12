Херсонців кличуть на мистецьку толоку, де будуть плести обжинкового Дідуха та робити обереги

23 серпня Херсонський обласний Центр народної творчості (пр. Ушакова, 16) запрошує всіх, хто закоханий у народне мистецтво, на мистецьку толоку для презентації «Херсонської Світлиці». "Ми навчимо вас плести обжинкового Дідуха, ліпити горщики з глини, в'язати кошики з лози, робити обереги з таврійських степових трав та багато інше", – йдеться у повідомленні в Facebook Херсонського обласного центру народної творчості. Для бажаючих зробити яскраве фото буде працювати колорит-зона. За традицією – всіх робітників смачно пригостять. Вхід вільний. Початок західа о 10:00.