Херсонка Натали Костик-Устенко пишет об ужасном случае, который произошел вчера, 11 августа. В Херсоне ребенок упал в открытый люк. ЧП произошло на ул. Перекопской у дома №168. "Мама с сыном (на вид лет 3-4) вышли в соседний двор купить арбуз, по возвращению домой мальчик провалился в ОТКРЫТЫЙ ЛЮК, во дворе жилого дома, и мама все время была рядом. Продавец арбузов мгновенно рванул к месту событий, достал малыша из 2-х метровой ямы, в которой торчали железные штыри", – написала в Facebook херсонка.

Она добавляет, что в люке также были части цементных блоков, которые раздавили автомобили. Блоками жители дома сами накрывали опасный люк.

"Когда достали малыша он был весь в крови, на голове большая гематома, скрюченный и молчал… Возможно от болевого шока", – пишет Натали Костик-Устенко.

По ее словам, первую помощь ребенку оказал врач, проживающий рядом. Потом кроху забрала карета "скорой помощи".

Херсонка также добавляет: "Со слов начальника ОСББ "Максим" (Перекопская, 168 а) Луцкина Сергея Владимировича, открытый люк к ОСББ никого отношения не имеет, так как он в собственности Уртелекома. Вызвали полицию, написали заявления, но никаких действий с их стороны не было. После приехала машина Укртелекома, работники посмотрели и уехали, никаких действий также не приняв!"

По словам Натали Костик-Устенко, сейчас люк жильцы прикрыли ветками и ящиком.

По материалам: Буква