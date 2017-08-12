Побив і відібрав сумку й ланцюжок: в Херсоні патрульні за лічені хвилини затримали ймовірного нападника

Виклик про розбійний напад отримали патрульні вчора близько 17:00. Заявниця повідомляла, що на вулиці Карбишева на неї накинувся невідомий. За адресою негайно вирушив один з екіпажів. Ще декілька патрулів розпочали огляд території. Постраждала розповіла інспекторам, що чоловік деякий час ішов за нею. Він дочекався слушної нагоди та накинувся на жінку. Зловмисник кілька разів її вдарив, а потім відібрав сумку та зірвав із шиї золотий ланцюжок. Заявниця детально описала нападника та свої речі. Схожого громадянина помітили патрульні в дворі однієї з багатоповерхівок на проспекті 200-річчя Херсона за кілька хвилин. Той ішов із жіночою сумкою в руках. Інспектори його затримали.

Під час поверхневої перевірки в чоловіка виявили ланцюжок із жовтого металу. Заявниця упізнала в затриманому нападника та свої речі.

Поліцейські встановили, що хлопець вже притягувався до кримінальної відповідальності. На місце викликали слідчо-оперативну групу. 22-річного мешканця області доправили до Херсонського відділу поліції.

Патрульна поліція Херсона