В Херсонской области утонули 23 человека

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С начала лета в водоемах Херсонщины утонули 23 человека, в том числе 2 детей.

ГУ ГСЧС в Херсонской области

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