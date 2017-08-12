В Херсонской области утонули 23 человека Posted on 12.08.2017 by Редакція С начала лета в водоемах Херсонщины утонули 23 человека, в том числе 2 детей. ГУ ГСЧС в Херсонской области Можливо буде цікаво: С начала года в Херсонской области утонуло 43 человека За 1,5 месяца на Херсонщине утонули 10 человек За последние двое суток в водоемах Херсонской области погибли два человека В Херсонской области с начала года утонуло 34 человека С начала года в Херсонской области в пожарах погибло 33 человека Залишити відповідь Скасувати відповідь Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *Коментар Name * Email * Website CAPTCHA Code * .