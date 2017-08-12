Херсонський музей запрошує відвідати оновлену виставку «АТО. Хроніка війни»

24 серпня о 13:00 Херсонський обласний краєзнавчий музей запрошує відвідати оновлену виставку «АТО. Хроніка війни». Виставково-інформаційний проект, який наразі став відомим не тільки в Україні, а й за її межами, знайомить з фотоматеріалами, особистими речами воїнів-учасників АТО, роботою волонтерів, змушує поринути в нелегке фронтове життя українського захисника. Окрім цього, проект доповнений реконструкцією бліндажа, новими зразками зброї та обмундируванням. Оновлена виставка – це мала ілюстрація щоденного подвигу воїнів у захисті України.

Херсонська ОДА