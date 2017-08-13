У каховчанки знакомый украл 500 долларов Posted on 13.08.2017 by Редакція В Каховке местная жительница пожаловалась в полицию на своего знакомого. По ее словам, он украл из шкафа 500 долларов США. Проводится проверка. Отдел коммуникации полиции в Херсонской области Можливо буде цікаво: В Новой Каховке безработный украл у пенсионерки 3 тыс. долларов В Херсоне вор подобрал ключи к квартире и украл 400 долларов и 55 тыс. грн На Херсонщине вор, отжав окно, украл золото и 900 долларов На Херсонщине “форточник” украл у женщины деньги и золото У жительницы Херсонской области сожитель украл телефон и 26 тыс. гривен Залишити відповідь Скасувати відповідь Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *Коментар Name * Email * Website CAPTCHA Code * .