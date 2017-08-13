У каховчанки знакомый украл 500 долларов

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В Каховке местная жительница пожаловалась в полицию на своего знакомого. По ее словам, он украл из шкафа 500 долларов США. Проводится проверка.

Отдел коммуникации полиции в Херсонской области

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