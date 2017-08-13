В Великолепетихском районе за неделю выявили 8 больных раком

С 31 июля по 4 августа специалисты облонкодиспансера работали в Великолепетихском районе. Онкохирург, онкоуролог и онкогинеколог за неделю осмотрели 881 жителя района. Выявлено 2 случая заболевания раком молочной железы, 4 случая заболевания раком женской половой сферы, 2 случая заболевания раком предстательной железы. У 9-ти жителей района при осмотре обнаружены изменения, подозрительные на онкологические заболевания: 4 случая подозрения на злокачественные новообразования кожи, 2 случая подозрения на рак легких.

По одному случаю подозрения на рак пищевода и рак прямой кишки, один случай подозрения на лимфому.

Выявлено больше 60 человек с предопухолевыми заболеваниями, нуждающихся в лечении.

Цитологическое обследование женщин выявило 1 рак шейки матки и 3 случая предопухолевых заболеваний.

14 августа бригада онкологов отправится в Нововоронцовку.

По материалам: Херсон Онлайн

