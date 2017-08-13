На Херсонщині пожежа знищила два моторних човна

12 серпня о 06:22 хвилини на пункт зв'язку 2-ої Державно-рятувальної частини по охороні Білозерського району надійшло повідомлення про те, що в селі Кізомис горить 3-поверховий приватний будинок. На місце події виїхали чергові караули 2-ї ДПРЧ та 14-ї ДПРЧ. Рятувальники встановили, що горить гаражне приміщення та плавзасоби, які там знаходилися. Через 2 години вогнеборцям вдалося ліквідувати вогонь. наслідок пожежі полум'ям знищено два моторних човна з двигунами та побутові речі, які знаходились в приміщенні. Також, від вогню постраждав місцевий мешканець 1994 р.н. На даний момент потерпілий, з опіками верхніх кінцівок 2-3 ступеня, знаходиться в опіковому відділенні Херсонської обласної лікарні.

Причина пожежі та збитки встановлюється.

ГУ ДСНС в Херсонській області