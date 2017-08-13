12 серпня на території Херсонської області виникло 36 пожеж та загорань

12 серпня на території області виникло 36 пожеж та загорань, з них 31 раз пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС виїжджали на гасіння пожеж сухої трави та лісової підстилки. Тільки новотроїцькі вогнеборці 6 разів гасили різного роду загорання. По чотири рази на пожежі в екосистемах викликалися бійці Каховкського та Великоолександрівського районів. Новоронцовським рятувальникам довелося ліквідовувати загорання стерні на скошеному полі на площі близько 1 га. Причини пожеж встановлюються. Хоча у більшості випадків такі займання стаються з вини людей, а саме через неоебережне поводження з вогнем.

ГУ ДСНС в Херсонській області