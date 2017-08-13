Суд по делу о повышении проезда в маршрутках Херсона будет проходить в режиме видеоконференции

Напомним, 15 февраля Херсонский исполком проголосовал за повышение цены проезда в городском маршрутном транспорте до 5 грн. Тогда же день народный депутат Юрий Одарченко подал в суд иск о признании этого решения незаконным и его отмене. Также было заявлено ходатайство не повышать тариф до рассмотрения дела. Суд приостановил решение о повышении стоимости проезда до тех пор, пока дело окончательно не решится. 13 сентября состоится очередное заседание в Одесском апелляционном суде.

Однако, это заседание будет проходить онлайн. Об этом в Facebook сообщает херсонка Елена Погребная.

"Оказывается апелляция Одарченко будет проходить в режиме видеоконференции. Место проведения: 13.09.2017 в 12.00. Херсонский окружной суд (ул. Рабочая, 66, ост. Железнодорожная)", – пишет херсонка.

Она добавляет: "Как же они боятся присутствия активных граждан. Тогда ведь надо принимать объективные решения, а не реализовывать договорняки".

По материалам: Буква