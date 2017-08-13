В Херсоне трагедию холокоста ромов почтили представители различных национальностей

В Херсоне прошла фотовыставка и концерт-реквием к Международному дню Холокоста ромов. Их организовали активисты Международной общественной организации ромов «Кетане» в сотрудничестве с еврейскими и крымско-татарскими коллегами. Концерт-реквием провели в Херсонском музучилище. В его фойе организовали выставку документов из фондов областного госархива по цыганской трагедии. На концерте выступили народная артистка Украины Наталья Лелека и заслуженная артистка Украины Татьяна Григорьева. Концерт открылся гимном цыган. В зал внесли скрипку – музыкальный символ, любимый инструмент рома и евреев, который олицетворяет их музыкальную культуру.

Руководитель организации «Кетане» Юрий Иваненко прочитал стихотворение, посвященное «цыганской ночи» в нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау, где 72 года назад в ночь со 2 на 3 августа в газовых камерах нацисты уничтожили 2897 цыган.

Всего в этом лагере погибло более 20 000 цыган из 14 стран мира.

На концерте также выступили камерный оркестр «Гилея» областной филармонии и цыганская молодежь.

По материалам: Рідна Херсонщина