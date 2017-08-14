На Херсонщині фермерам представили ефективні та рентабельні способи вирощування рису

11 серпня в Інституті рису НААН України відбувся День поля, на якому були презентовані інноваційні підходи у вирощуванні рису на краплинному зрошенні. У заході взяли участь представники агробізнесу з Херсонської, Миколаївської та Одеської областей, науковці. Інститут рису, розташований в селі Антонівка Скадовського району, є єдиним в Україні науково-дослідницьким закладом, який спеціалізується на культурі рису. Сьогодні інститут займається пошуком найбільш ефективних та рентабельних способів вирощування рису, в тому числі – на краплинному зрошенні.

Після втрати кримських рисових систем питання вирощування рису на півдні України є дуже актуальним, адже рис за статистикою українці споживають найбільше з-поміж інших круп.

Останні 3 роки рисові площі в країні залишалися практично незмінними, на них вироблялось близько 70 тис. тонн рису, в той же час, приблизно 80 тис. тонн рису Україна імпортує щороку.

Окрім інновацій рисівництва в інституті були представлені досліди з вирощування «на краплі» різних гібридів кукурудзи та сої.

Херсонська ОДА