Гідрометцентр повідомляє про дощі і грози на Херсонщині

Український гідрометцентр повідомляє, що з 14 серпня в Херсоні мають початись дощі із грозами, а наразі спостерігається надзвичайна пожежна небезпека. З 14 серпня на Херсонщину має нарешті прийти довгоочікувана прохолода, дощі та грози. Щоправда, денна температура так і залишиться на середньому рівні +31…34 С, а вночі – близько +21…23 С. Середня швидкість вітру складатиме 7–12 м/с вночі та 6–11 м/с вдень. Дощі прогнозують протягом усього тижня. Водночас, на Херсонщині зберігається надзвичайна пожежна небезпека.

За матеріалами: Херсонський вісник