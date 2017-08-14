В Херсоне отреставрировали старинную пушку

В Херсонском краеведческом музее экспонаты попадаются на глаза в самых неожиданных местах. Посетители, из чистого любопытства заглянувшие во внутренний дворик его здания, от неожиданности могут просто дар речи потерять. Стоит лишь открыть дверь, как натыкаешься на пушку, направленную тебе прямо в грудь! Пушка, конечно, еще восемнадцатого века, но после реставрации и помещения на лафет выглядит очень даже грозно. Впрочем, работники музея говорят, что историческое орудие у дверей находится временно – с постоянного места под навесом его убрали по случаю ремонта. А после завершения работ увесистый экспонат отправят обратно.

По материалам: Херсонцы