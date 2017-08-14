В Интернете сравнили фото курорта в Херсонской области и оккупированного Крыма

В социальной сети для сравнения опубликовали две совмещенные фотографии, на которых видно, сколько отдыхающих украинцев в поселке Приморское Херсонской области и в Феодосии россиян. 13 августа на курортах самый пик сезона. Например, на побережье Черного моря на Херсонщине людей много, практически весь пляж забит, чего не скажешь о Феодосии – пляж почти пустой, ни одной горки или батута нет. Действительно, а зачем еще какие-то развлечения на побережье, точнее для кого? Фотографии опубликовал блоге Крымский укр в своем Твиттере. "На одном фото – "нищие хохлы" отдыхают в Приморском под Херсоном, на другом – миллионы багатых расиян заполонили "сакральный", – написал блогер.

Источник: Час Пик