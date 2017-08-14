На Херсонщине задержали съемщика жилья, который пытался задушить хозяйку квартиры

В Новой Каховке задержали съемщика жилья, который пытался устроить зверскую расправу с его хозяйкой. Жительница пригородного поселка Днепряны сдала часть дома бродячей супружеской паре, которая кормилась за счет сезонных работ на полях. Как-то основательно подвыпивший глава семейства что-то с владелицей недвижимости не поделил, и решил свести с ней счеты, когда та задремала. Подкравшись к женщине, он накинул ей на шею ремень, и принялся душить. Когда та уже хрипела, супруга мучителя едва оттащила его от своей жертвы. Чудом выжившая хозяйка дома сообщила о нападении в полицию.

Однако на момент прибытия следственно-оперативной группы арендаторы жилья скрылись в неизвестном направлении. Задержать их по горячим следам не удалось.

Позже оказалось, что беглецы нашли себе новую работу и жилье в селе Маячка, однако затем опять вернулись в Новую Каховку, где беглого душителя и задержали. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство, говорит заместитель начальника городского отдела Национальной полиции, подполковник Александр Воропаев. Сами обстоятельства совершения преступления весьма характерны для Херсонщины. Здешние фермеры и предприниматели нередко нанимают в батраки людей с криминальным прошлым, склонным к воровству, агрессивному поведению, злоупотреблению спиртным либо наркотиками – лишь бы те довольствовались мизерной зарплатой. Такими же неразборчивыми по части постояльцев бывают и обыватели, сдающие внаем жилье. А потом за эту неразборчивость расплачиваются – чаще собственным имуществом, но порой и жизнями.

Источник: kherson.net.ua