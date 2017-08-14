В Херсоне появились 24 новых уличных видеокамеры

На сайте Веб-камеры Херсонщины появились сразу 24 новых камеры проекта «Безопасный город». Все камеры установлены на улицах Херсона, и уже находятся в общем доступе. Так, камеры располагаются в Потемкинском и Покровском скверах, в парке «Херсонская крепость», на набережной по пр. Ушакова, на бульваре Мирный, перед главным входом в Центральный рынок и др. Также появилась камера, которая "смотрит" на Аллею Героев независимой Украины на ул. Перекопской, что очень кстати, так как недавно там был совершен акт вандализма.

По материалам: Буква