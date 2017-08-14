В Херсоне на фестивале “Херсон-кавун” покажут желто-голубой арбуз

В Херсоне, 23 августа, к Дню независимости Украины, пройдет городской фестиваль "Херсон-кавун", на котором презентуют… желто-голубой арбуз. "Ждем всех на фестивале "Херсон-арбуз" 23 августа в сквере у театра. Попробуете вместе необыкновенно вкусный, херсонский арбуз! Приходите будет весело и вкусно, мы гарантируем!", – говорится в сообщении Херсонского облмуздрамтеатра им. М Кулиша в Facebook.

В программе:

– мастер-классы

– азбузокарвинг

– детская программа

– городок народных мастеров

– арбузные призы и др.

По материалам: Буква