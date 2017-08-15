Херсонські патрульні склали адмінматеріали на водія автокрана напідпитку

Автокран КрАЗ-250 помітили патрульні вчора на пр. Адмірала Сенявіна. Транспортний засіб повернув без увімкненого покажчика маневру. Інспектори подали команду про зупинку. Під час спілкування у водія поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік визнав, що вживав спиртне, однак від огляду у встановленому законом порядку відмовився. На водія патрульні склали адмінматеріали за ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Інспектори також повідомили керівництво підприємства, на якому працює зазначений громадянин. Загалом минулої доби патрульні зафіксували 4 випадки керування в нетверезому стані.

Патрульна поліція Херсона