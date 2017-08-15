В Херсоне изменится движение на 6-ти площадях

14 августа на постоянной депутатской "торговой" комиссии первый заместитель городского головы Игорь Козаков напомнил депутатам, что в Украине в апреле утверждены новые правила проезда кругового движения. Согласно новому закону, теперь на перекрестках с круговым движением преимущество имеют те транспортные средства, которые уже движутся по кругу. Подобные правила действуют в странах Евросоюза. В Украине же в разных населенных пунктах действовали разные правила движения по кругу.

Изменения призваны унифицировать эти правила, что позволит уменьшить аварийность на дорогах. "И у нас появился вопрос, чтобы сделать проект шести площадей", – сказал Игорь Козаков.

Он перечислил площади: Победы, Привокзальная, Театральная, им. Вячеслава Чорновола, им. Ивана Мозгового и 200 лет Херсона (площадь перед мостами из микрорайона "Таврический").

На Театральной площади (перед облмуздрамтеатром) Патрульная полиция планирует организовать круговой движение, "потому что во время ДТП определить, кто прав, а кто виноват невозможно".

Игорь Козаков сказал, что проекты готовы и, скорее всего, на следующей неделе планируются общественные слушания.

По материалам: Буква