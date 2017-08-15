Херсонщина налагоджує торгово-економічні відносини з Македонією

14 серпня в ОДА відбулась зустріч в.о. першого заступника голови Дмитра Бутрія, заступників голови ОДА Євгена Рищука та Андрія Балоня з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Македонія в Україні Столе Змейкоскі. Було обговорено питання можливості розвитку торгово-економічних відносин між Херсонською областю та регіонами Македонії. «З огляду на участь делегації з Македонії в минулому році у інвестфорумі «Таврійські горизонти» ми розуміємо, що представники бізнесу вашої країни готові розглядати Херсонщину як надійного партнера», – привітався заступник голови ОДА Євген Рищук.

«Наша країна налаштована дуже дружньо до України, тим паче, що країна та область мають потенціал і я готовий передати пропозиції від області бізнесовому колу щодо експортної та імпортної торгівлі», – зазначив на початку зустрічі Столе Змейкоскі.

«Перспективними напрямками співробітництва з Македонією, з нашої точки зору є агропромисловий комплекс. Тут потенціал області величезний: найбільша площа зрошуваних земель, родючі грунти та помірний клімат», – зазначив під час зустрічі Дмитро Бутрій.

В свою чергу Андрій Балонь підтвердив, що ресурсний та кадровий потенціал області дуже багатий, тому фермерам області необхідно виходити на нові ринкі збуту. І Македонія могла би стати надійним партнером у цій справі.

Наразі торгово-економічні відносини між областю і Македонією розвиваються тільки у напрямку імпорту до України тютюнової сировини.

Херсонська ОДА